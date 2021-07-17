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HATAY - Birleşmiş Milletler, İdlib'e 41 tır insani yardım gönderdi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - Birleşmiş Milletler, İdlib'e 41 tır insani yardım gönderdi

HATAY - Birleşmiş Milletler, İdlib'e 41 tır insani yardım gönderdi

- BM tarafından gönderilen insani yardımların tırlara yüklenmesi - Yardım tırlarının İdlib'e hareket etmesiBirleşmiş Milletler, İdlib'e 41 tır insani yardım gönderdiHATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 41 tır insani yardım gönderildi.BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.İçinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) test kiti, bebek maması, kahvaltılık, un, şeker ve kırtasiye ürünleri bulunan 41 tırdaki malzemelerin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Koronavirüs Bebek Maması Koronavirüs İnsani Yardım Hanlı 

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