HATAY - Birleşmiş Milletler, İdlib'e 41 tır insani yardım gönderdi
- BM tarafından gönderilen insani yardımların tırlara yüklenmesi - Yardım tırlarının İdlib'e hareket etmesiBirleşmiş Milletler, İdlib'e 41 tır insani yardım gönderdiHATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 41 tır insani yardım gönderildi.BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.İçinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) test kiti, bebek maması, kahvaltılık, un, şeker ve kırtasiye ürünleri bulunan 41 tırdaki malzemelerin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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