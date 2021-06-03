HATAY - Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
- İtfaiye ekipleri söndürme çalışması - Kaza yapan araçtan detaylar - Sağlık ekipleri Hatay 'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehitHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan - Reyhanlı kara yolunda seyir halindeki askeri tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çırçır fabrikasının duvarına çarptı.Çarpmanın etkisiyle yangın çıkan tırın üzerine fabrika duvarının bir kısmı devrildi.Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri tırdaki 2 askerin şehit olduğunu belirledi.
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