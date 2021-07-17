Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
HATAY - 7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - 7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

HATAY - 7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

- Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü - Polis aracı ve kazaya karışan araçlar - Araçların çekilmesi Hatay 'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandıHATAY (AA) - Hatay 'da 7 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.Antakya - İskenderun kara yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 AFP 947 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.Kazada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane Trafik Kazası Kamera Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı