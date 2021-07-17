HATAY - 7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
- Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü - Polis aracı ve kazaya karışan araçlar - Araçların çekilmesi Hatay 'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandıHATAY (AA) - Hatay 'da 7 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.Antakya - İskenderun kara yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 AFP 947 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.Kazada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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