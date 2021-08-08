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Hatalı sollama yapan tır duvarı yıkıp evin bahçesine girdi...O anlar kamerada
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Hatalı sollama yapan tır duvarı yıkıp evin bahçesine girdi...O anlar kamerada

Hatalı sollama yapan tır duvarı yıkıp evin bahçesine girdi...O anlar kamerada

Kaza anından güvenlik kamerası görüntüsü farklı açılardan

( DENİZLİ ) DENİZLİ

İlk Müdahale Jandarma Güvenlik Kamerası Hatalı Sollama Sağlık Ekipleri 


- Denizli’de önünde ilerleyen otomobili sollamaya çalışan tır, kontrolden çıkınca duvarını yıktığı evin bahçesine girdi. Bu esnada kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Çal ilçesi Süller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 42 BAF 96 plakalı tır, sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu kontrolden çıkarak süratli bir şekilde evin bahçesine girdi. Ev sakinleri neye uğradığını şaşırırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler yoldan güvenlik önlemli alırken, tır kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EEP-MB-Y)
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