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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hastanelerden cep telefonunu çalan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Hastanelerden cep telefonunu çalan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Zanlının hastanedeki görüntüleri

Hastane Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

-Yakalanan şüphelinin emniyete götürülüşü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Şişli’de hastanelerden cep telefonu hırsızlığı olayını gerçekleştiren şahıs yakaladı. Hastane hırsızı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, kentte bulunan bir hastanede hastane personeli ve hastalara ait 5 ayrı cep telefonu hırsızlığının yaşanması üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmada; olayları aynı şüphelinin gerçekleştirdiği hastane içindeki ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek şüphelinin eşkali belirlendi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmayla olayların şüphelisi B.T.'yi dün aynı hastanede yakalanarak gözaltına alındı. B.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlı., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan hastane cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi. (SK-ZA-
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