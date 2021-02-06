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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hastaneden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Hastaneden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

tutuklanan zanlıların adliyeden çıkışı

( MUĞLA )- Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Menteşe Devlet Hastanesi’nden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı. MUĞLA

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Muğla'da, hastaneden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı polisin takibinden kaçamadı. 50 kameranın kayıtlarını inceleyen ekipler, yaklaşık 450 saat görüntü üzerinde yapılan incelemenin ardından olay yerinde düşürdükleri bisküvi paketinden yola çıkarak hırsızları yakaladı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Menteşe Devlet Hastanesi’nden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 zanlının yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 50 kamerada 450 saat inceleme yapıldı Hastanenin güvenlik kamerası, bölgedeki iş yeri ve MOBESE olmak üzere 50 kameranın kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, 450 saat görüntü üzerinde yapılan incelemenin ardından olay yerinde düşürdükleri bisküvi paketinden yola çıkarak A.K ve F.K adlı şahısların hırsızlık yaptığını belirlerdi. 200 bin liralık malzeme çalındı Zanlıların evine düzenlenen operasyonda hastaneden çalınan ve yaklaşık 200 bin lira değerinde olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. İki zanlının çok sayıda hırsızlık olayından kaydının bulunduğu, A.K'nin ise cezaevinden bir hafta önce çıktığı öğrenildi. (BT-Y)
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