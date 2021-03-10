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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız tutuklandı

Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız tutuklandı

Tutuklanan genç kızın adliyeden çıkışı

Acil Servis Genç Kız Güvenlik Kamerası Sağlık Çalışanı Hasta Yakını 

-Polis aracına yürümesi
-Polis aracına bildirilmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da acil serviste kadın sağlık çalışanına su şişesi ve yumruklarla saldırarak yaralayan 18 yaşındaki genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde dün meydana geldi. Hastanenin acil servisinde görevli Nurhan Y. adlı sağlık çalışanı, hasta yakını 18 yaşındaki E.Ç. adlı kızın saldırısına uğradı. Nurhan Y. gözüne su şişesi ve yumruklarla vurularak yaralandı. Yaralanan kadın, görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Saldırgan E.Ç. ise hastane polisi tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, darp edilen sağlık çalışanı Nurhan Y.'nin tedavisi yapılıp 3 gün iş göremez raporu verildi.
Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çocuk Savcısına ifade veren E.Ç. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan E.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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