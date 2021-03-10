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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız adliyeye sevk edildi

Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız adliyeye sevk edildi

Saldırgan genç kızın polis aracından inmesi

Acil Servis Polis Aracı Güvenlik Kamerası Sağlık Çalışanı Hasta Yakını 

-Polisler tarafından adliyeye götürülmesi
-Adliye binasına girişi
-Çocuk Şube dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü
-Olayın arşivi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da acil serviste kadın sağlık çalışanına su şişesi ve yumruklarla saldırarak yaralayan 18 yaşındaki genç kız adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde dün meydana geldi. Hastanenin acil servisinde görevli Nurhan Y. adlı sağlık çalışanı, hasta yakını 18 yaşındaki E.Ç. adlı kızın saldırısına uğradı. Nurhan Y. gözüne su şişesi ve yumruklarla vurularak yaralandı. Yaralanan kadın, görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Saldırgan E.Ç. ise hastane polisi tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, darp edilen sağlık çalışanı Nurhan Y.'nin tedavisi yapılıp 3 gün iş göremez raporu verildi.
Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.Ç.'nin daha önce de darp olaylarına karıştığı ileri sürüldü.
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