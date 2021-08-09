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Haramidere E-5’te takla atan araç kameralara yansıdı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Haramidere E-5’te takla atan araç kameralara yansıdı

Haramidere E-5’te takla atan araç kameralara yansıdı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜ

Güvenlik Kamerası Aydın Direksiyon Kadın Sürücü Aydınlatma Direği 

-DETAY GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, saat 10.45 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Haramidere mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 NL 1675 plakalı Gül Pekmez yönetimdeki araç, iddiaya göre, kontrolden çıktıktan sonra önce aydınlatma direğine çarpıp takla atarken bir araca daha hasar verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (Sİ-
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