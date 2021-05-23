Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı

Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı

Güvenlik kamerası

Polis Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

-eli kesilen işçinin fırında çalışması
-Elini makineye kaptırınca panik için koşmaları
-Olayın olduğu hamur kesme makinesi
-Fırından görüntü
-Polisin makineyi incelemesi ve bir işçinin polise olayı anlatması
-Fırının dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da çalıştığı fırında hamur kesme makinesine elini kaptıran işçi hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir fırında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında çalışan İbrahim D.(59) hamur kesme makinasına elini kaptırdı. Parmakları kesilen İbrahim D. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İbrahim D.'nin elinin kesilmesinden sonra panik içinde koyması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement