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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hamile kediye vuran kadın yakalandı

Hamile kediye vuran kadın yakalandı

-Zanlının polis ekipleri tarafından götürülüşü

Para Cezası Kadın Polis Güvenlik Kamerası Harekete Geç Polis Ekipleri 

--Kediye saldırma anının güvenlik kamerası görüntüsü

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir spor salonunun bahçesinde uyuyan kediye saldıran S.B. isimli kadın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde Keçiören’deki bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye durduk yere tokat atıp elindeki çantasıyla vuran S.B. isimli kadın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden çok sayıda ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri kediye saldıran kişinin 45 yaşındaki S.B. olduğunu belirledi. Ekipler zanlının kısa süre içerisinde adresi tespit etti. Gözaltına alınarak emniyete getirilen S.B.’nin alınan ifadesinde, kedinin kendisini takip ederek canını sıktığını, kediye vurmanın suç olduğunu bilmediğini, pişman olduğunu ve sahibinde özür dilediğini söylediği öğrenildi. Hakkında adli işlem başlatılan S.B.’ye bin 33 lira da adli para cezası kesildi. (ALİ-BC -
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