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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada

Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada

Hırsızlık Anı

Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerası Bebek Arabası Hamile Kadın Giyim Mağazası 

-Asayiş Şube çıkış

( İSTANBUL )- 49 suçtan kaydı bulunan karnı burnundaki zanlı adli kontrolle serbest İSTANBUL

- Fatih’te hamile bir kadının müşteri kılığında girdiği giyim mağazasında müşterilerin çantalarını ve özel eşyalarını çaldı. Gözaltına alınan 49 suçtan kaydı bulunan hamile kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fatih Fevzipaşa Caddesinde 21 Aralık 2020 tarihinde mağazada yaşanan hırsızlık zanlısının hamile bir kadın olduğu ortaya çıktı. Kabinde kıyafet denerken bebek arabasına koyduğu çantası çalışan Kamerun uyruklu Pascal M.V.(25), şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada hırsızlık zanlısı yakalandı. Gözaltına alınan 31 yaşındaki zanlı Gülümser D.’nın hamile olduğu ortaya çıktı. 49 suçtan kaydı bulunan karnı burnunda olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilişkili olduğu gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan Elif Ş.(26), Selma K.(21), Hasret T.(31)'nin de tutuklandığı bildirildi.
Olay anı kamerada Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde zanlı Gülümser D.’nin yanında bulunan arkadaşlarının kabin önünde kalabalık yapmasını fırsat bilerek bebek arabasında bulunan çantayı çaldığı görülüyor.
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