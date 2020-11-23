Halı sahada bir şey bulamayan zanlılar merdiveni çaldı



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir halı sahayı soymaya kalkan hırsızlar bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Spor Tesisleri’ndeki seyyar merdiven kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından güpegündüz çalındı. Ertesi gün merdivenin yerinde olmadığını gören işletmeci Kanat Özsert, güvenlik kamerasını incelediğinde merdivenin çalındığını gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlık şüphelisi şahıslardan birinin tesis binası önündeki bankla duvar arasındaki merdiveni incelediği görülüyor. Daha sonra binanın çevresini kolaçan eden 2 şüpheli, merdiveni yerinden alıp götürüyor. İkili merdivenle birlikte kameraların görüş açısından uzaklaşıyor. (EA-OD-Y)



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