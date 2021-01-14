Halde mide bulandıran görüntüler

-Şahsın köpeğe tacizde bulunduğu anlar

-Halden aktüel detaylar



( SAKARYA -ÖZEL)- Köpeğe tacizde bulunan yabancı uyruklu şahıs güvenlik kamerasına yakalandı- Polis ekiplerince yakalanan şahıs yasal işlemler sonrasında sınır dışı edildi SAKARYA



- Sakarya Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali’nde yabancı uyruklu bir vatandaşın köpeği taciz ettiği mide bulandıran olay güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs yasal işlemleri sonrasında sınır dışı edildi. Mide bulandıran olay, geçtiğimiz günlerde Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sokak köpeğine cinsel tacizde bulundu. Mide bulandıran anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yerde yatan sokak köpeğinin yanına giden şahsın önce etrafı kolaçan ettiği ve daha sonrasında hayvanı taciz etmeye başladığı görüntülere yansıdı. Olayın fark edilmesi sonrasında Sebze ve Meyve Hali yetkilileri görüntüler ile birlikte durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekiplerce izlenen görüntü ve yapılan araştırmalar neticesi köpeğe taciz eden şahıs yakalandı. Şahıs, hakkında başlatılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Sebze ve Meyve Hali yetkilileri ise konudan dolayı yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, şahsın halle bir ilgisinin olmadığını dile getirdi. (BCT-RFK-BA-Y)



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