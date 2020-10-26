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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hafif ticari araç tamirciye girdi

Hafif ticari araç tamirciye girdi

Kaza anının güvenlik kamerası

( ADANA ) - Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tamirciye girerken 3 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu ADANA

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- Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tamirciye girerken 3 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Barkal Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarindaki tamirciye girdi. Tamirde olan polis aracına çarparak duran hafif ticari aracı son anda fark eden 3 kişi, kaçarak, kurtuldu. Kazan anı ve şahısların kaçması ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. (FKE-
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