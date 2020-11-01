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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Habere gitmek isteyen gazeteciye hırsız şoku...Hırsızlık anları kamerada

Habere gitmek isteyen gazeteciye hırsız şoku...Hırsızlık anları kamerada

Habere gitmek isteyen gazeteciye şok

Muhabir Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Direksiyon 

-Hırsızlık olayı güvenlik kamerası
-Olay yerinden detay
-Muhabir Ahmet Durmuş'un konuşması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Dışarı çıktığında motosikletinin çalındığını fark etti- Motosikletin çalınma anı kamerada ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yerel yayın yapan bir gazetenin motosikleti gece saatlerinde kapının önünden çalındı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadığolu Mahallesi 1393 numaralı sokakta yaşandı. Yerel yayın yapan Gazetenin muhabiri İbrahim Çakmak, saat 03.45’te habere gitmek için gazete binasından çıktığında kapıya park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çakmak, motosikletin 2 kişi tarafından çalındığını gördü. Hırsızlık olayı sonrası polise haber verildi.
Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin gazete binasının önüne gelip motosikleti çaldıkları görüldü.
Motosikletin gece saatlerinde çalındığını söyleyen gazetenin muhabirlerinden Ahmet Durmuş, ”Gece saat 3 buçuk sıralarında gazete önünde 2 motosikletimiz vardı. İkisi de kameraya görünür şekildeydi. Hırsızlar geldi, biri çocuktu, kamera görüntülerinde öyle görünüyordu. Hırsızlar motosiklete baktı, birini beğenmeyince diğerine, yeni aldığımız motosiklete yöneldi. Motosikletin direksiyonu kilitliydi. Direksiyonu zorladılar, direksiyon kilidini kırdılar. Biri yolu kontrol etti diğeri de motosikleti götürdü. Gece çalışan arkadaşımız da gece bir kaza haberi vardı, ona gitmeye çalıştığı esnada motoru yerinde göremedi. Habere giderken haber oldum misali oldu. Emniyet müdürlüğü bu konuda bir çok hırsızlık olayında başarıya imza attı. Bizim motosikleti de bulacaklarından eminiz” diye konuştu.

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