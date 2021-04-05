Habere giden İHA Muhabiri vatandaşı böyle kurtardı

-kurtarma operasyonundna detay

-müdahaleden detay

-ailenin gelmesinden detay



( AYDIN )- Evlat hasretine dayanamayan baba canına kıymak istedi- Olaya giden gazeteciler babayı ipten aldı AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde ayrıldığı eşi tarafından gösterilmeyen çocuğuna olan hasretine dayanamayınca canına kıymak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve İHA muhabiri Soydemir, acılı babayı son anda ağaca asılı ipten alarak yaşama döndürdü. Edinilen bilgiye göre olay Yıldıztepe Mahallesi 691 sokakta saat 21.45 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Ceyhun C. (22) 112 Acil Servis ekiplerini arayarak intihar edeceğini söyledi.



Olay yerine gelen ekipleri ve gazetecileri gören şahıs, iple kendini ağaca asarak kendini aşağı bıraktı. Haber için bölgeye gelen İHA Muhabiri Ali Soydemir, sağlık ekipleri ile şahsı aramaya başladı.

112 görevlisi 2 bayan, boğazına ip geçirip ölmek isteyen genç ile karşılaşınca şahsı kurtarmak istedi. Bu sırada haber için bölgeye gelen İHA Muhabiri Soydemir, hemen makinelerini bırakıp tüm gücü ile ipteki şahsı kucaklayarak sağlık ekiplerinin kurtarmasını sağladı. Acil Servis ekipleri ile İHA Muhabiri Ali Soydemir gazetecilerin müdahalesi sonucu son anda şahıs ipten alındı. İsminin Ceyhun C. Olduğu öğrenilen şahıs gazetecinin kucağında 112 ekiplerinin de desteği ile yarı baygın halde ambulansa alındı. Şahıs ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen şahsın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Genci ipten alan Gazeteci Ali Soydemir, dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı; “Telsizden ihbarı duyduk, olay yerine geldik. Daha önce aynı yerden geçmiştim ancak kimseyi görememiştim. Daha sonra 112 ekipleri ile aynı yere geldik. Arabamın ışıklarının aydınlattığı zeytin ağacında bir şahsın asılı olduğunu gördük. 112 ekipleri oraya koştu. Ben de arabamı iyice ağaca yanaştırdım ve olay yerine koştum. 112 ekibindeki 2 bayan ilk müdahaleyi yaptı ancak güçleri yetmemişti. Hemen genci kucakladım ve yukarı kaldırdım. Sonra kucağımda ambulansa kadar taşıdık. Sağlık ekipleri müdahale etti. İnşallah gençte sıkıntı yoktur. İnşallah yaşar” dedi.

Öte yandan Ceyhun C'nin bir süre önce eşinde ayrıldığı ve çocuğunu ise göremediği için canına kıymak istediği öğrenildi. (AS-İK-



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