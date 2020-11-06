Güvenlik kamerasını fark eden hırsızlık şüphelisi yüzünü poşetle gizlemeye çalıştı - KOCAELİ
- Şüphelinin yüzünü poşetle saklamasıGüvenlik kamerasını fark eden hırsızlık şüphelisi yüzünü poşetle gizlemeye çalıştıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde, bir mağazadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin yüzünü poşetle gizlemeye çalışması güvenlik kamerasınca görüntülendi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki bir mağazadan 1395 lira, 5 cep telefonu ile iki cüzdanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli H.K'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Gölcük Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin, aynı suçtan poliste 16 kaydının olduğu öğrenildi.Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kamerayı fark ederek yüzünü bir poşetle gizlemeye çalışması yer alıyor.
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