Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkları cezasız kalmadı

-Canlı çiçek reyonunda çiçekleri kontrol etmeleri (güvenlik kamerası)

-Aldıkları eşyaları giriş kapısından fırsat kollayıp çıkarmaları (güvenlik kamerası)

-Alışveriş arabası dışarı çıkınca kadın hırsızların kaçması (güvenlik kamerası)

-Yakalanan zanlıların adliyeye çıkarılması (Aktüüel kamaera)

-Genel ve detaylar



( MUĞLA )- Datça polisi tarafından yakalanan 2’si kadın 3 hırsız cezaevine gönderildi MUĞLA



- Muğla’nın turistik ilçelerinde yerli turist gibi gezip, ilçe ilçe dolaşarak zincir marketlerden hırsızlık yapan ikisi kadın 3 kişilik şebeke Datça’daki son işlerinde yakalandılar. Oldukça bakımlı ve şık giyimli kadın hırsızlar polisi bile şaşırtırken, yaşları kadar değişik suçlardan sabıkları olan hırsızlar tutuklanarak Muğla cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre; kendilerini tatile çıkmış zengin görünümü veren Ahmet S., Seren D. ve Bahriye G. isimli 3 kişilik ekip gittikleri bölgelerde müşteri gibi girdikleri zincir marketlerde çıkışı da giriş kapısından yaparak marketlerden ekonomik değeri büyük ancak taşıması basit olan çok miktarda eşya çalarak satmaya başladılar. Marmaris’te zincir marketin bir şubesinden oldukça yüklü miktarda eşya alıp, marketin giriş kapsından ödeme yapmadan çıkarak ürün çalan hırsızlar akşam saatlerinde işlerini yapmak üzere Datça’ya geldi. Datça’da da yine bir zincir marketin şubesine müşteri gibi market arabası ile girip bol miktarda parasal değeri yüksek malzeme alıp üzerine de kıyafetle örterek giriş kapısından çıkış yapan ekibi fark eden görevliler duruma müdahale etti. Yakalanacaklarını anlayınca marketin çıkış kapısında çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçan 2’si kadın 3 kişi kaçarak izlerini kaybettirmek istedi. Görevlilerin durumu polise bildirmesi üzerine bölgede arama yapan Datça Polisi, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen 2’si kadın 3 zanlıyı ilçeden kaçmaya çalışırken yakaladı. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada ise Marmaris’ten öğlen saatlerinde bir marketten parası ödenmeden kaçırılmış çok miktarda ürün ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik tespitleri yapılan şık giyimli ve bakımlı kadınların yaşlarından daha fazla sabıkası olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen biri erkek ikisi kadın 3 kişiden oluşan hırsızlık şebekesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MÖ-İK-



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