Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

--İşyerine ait ürünleri kamyonet kasasına yüklemeleri

--Hırsızların Adliye'ye sevk edilme anı

--Genel detaylar

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-Görüntü Gaziantep FTP'ye geçildi



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’te bir işyerine ait ürünleri çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen hırsızlar gözaltına alınarak tutuklandı. Gaziantep’te 26 Ekim günü Şehitkâmil İlçesi Sanayi mahallesinde 2 kişi bir işyerine ait malzemeleri kamyonetin kasasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye’ye sevk edildi. Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MAE-SD-



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