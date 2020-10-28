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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

-Hırsızların olay yerine gelişi

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

--İşyerine ait ürünleri kamyonet kasasına yüklemeleri
--Hırsızların Adliye'ye sevk edilme anı
--Genel detaylar
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-Görüntü Gaziantep FTP'ye geçildi

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir işyerine ait ürünleri çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen hırsızlar gözaltına alınarak tutuklandı. Gaziantep’te 26 Ekim günü Şehitkâmil İlçesi Sanayi mahallesinde 2 kişi bir işyerine ait malzemeleri kamyonetin kasasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye’ye sevk edildi. Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MAE-SD-
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