Güpegündüz yaşanan motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı



- Şişli’de bir kişi, kuryenin yol üzerine çalışır vaziyette bıraktığı motosikleti, otobüsün geçemediğini bahane ederek, kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Hırsız kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, güpegündüz yaşanan hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kurye motosikletini kısa süreyi yol üzerinde bıraktı. Bu sırada yolda bir otobüs geçmek için uğraşırken, cadde üzerinde olan hırsız otobüs şoförüne, işaret edip motosiklete doğru yöneldi. Hızlı bir şekilde motosiklete binen hırsız, sanki kendi aracıymış gibi güpegündüz motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsız kısa sürede yakalandı, motosikleti sahibine teslim edildi Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayının ardından hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerası görüntüleri izleyen ekipler, şahsın İ.K. isimli hırsız olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsız İ.K. Kağıthane Hamidiye Mahallesi Kahveci Sokak'taki bir evde yakalanarak gözaltına alınırken motosiklet ise binanın otoparkında bulundu. Hırsız polis merkezine götürülürken, motosiklet ise sahibine teslim edildi. Güpegündüz yaşanan hırsızlık anı kamerada Şişli’de güpegündüz park halindeki motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün geçemediği sırada bir şahsın gelerek, sürücüye el edip, daha sonra da motosiklete binerek kaçtığı görülüyor.

