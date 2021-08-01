Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada



- Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde gündüz saatlerinde çevredeki insanlara aldırış etmeden motosiklet çalan hırsızları polis tişörtünden teşhis etti. Emirdağ ilçesinde ara sokağa park edilmiş plakasız motosikleti çalan 2 hırsızı yakalamak üzere harekete geçen polis ekipleri olay yerindeki kameraları incelediğinde hırsızların tanınmamak için şapka ve maske taktıkları tespit etti. Daha önceden suça karışmış kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen ekipler, hakkında daha önceden hırsızlık suçundan işlem yapılmış T.Y.'nin sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafta giydiği tişört ile olay günü giydiği tişörtün aynı olduğunu fark etti. Yakalanan T.Y., suçunu kabul ederek yanındaki kişinin Manisa'dan gelen akrabası E.Y. olduğunu, çaldıkları motosikleti ise E.Y.'nin Manisa’ya götürdüğünü itiraf etti. Yakalanan T.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken firar olan E.Y.'nin yakalanması çalışmasının devam ettiği bildirildi.



