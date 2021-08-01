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Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada

Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada

Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- Polis motosiklet hırsızını tişörtünden tespit etti AFYON KARAHİSAR

Sosyal Medya Güvenlik Kamerası Karahisar Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde gündüz saatlerinde çevredeki insanlara aldırış etmeden motosiklet çalan hırsızları polis tişörtünden teşhis etti. Emirdağ ilçesinde ara sokağa park edilmiş plakasız motosikleti çalan 2 hırsızı yakalamak üzere harekete geçen polis ekipleri olay yerindeki kameraları incelediğinde hırsızların tanınmamak için şapka ve maske taktıkları tespit etti. Daha önceden suça karışmış kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen ekipler, hakkında daha önceden hırsızlık suçundan işlem yapılmış T.Y.'nin sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafta giydiği tişört ile olay günü giydiği tişörtün aynı olduğunu fark etti. Yakalanan T.Y., suçunu kabul ederek yanındaki kişinin Manisa'dan gelen akrabası E.Y. olduğunu, çaldıkları motosikleti ise E.Y.'nin Manisa’ya götürdüğünü itiraf etti. Yakalanan T.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken firar olan E.Y.'nin yakalanması çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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