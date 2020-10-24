Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Güpegündüz iki daireyi soydular, soğukkanlı halleri 'pes' dedirtti

Güpegündüz iki daireyi soydular, soğukkanlı halleri 'pes' dedirtti

Olaya ait güvenlik kamerası görüntüsü

Televizyon Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Hırsız 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece'de bir apartmana giren şüpheliler iki daireden on binlerce TL değerinde hırsızlık yaptı. Çaldıkları televizyonu çarşafa sarıp sokakta rahatça dolaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler tutuklandı. Olay, 5 Ekim günü 10.25 ile 12.57 saatleri arasında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Alparslan Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan apartmana giren hırsızlar iki daireden on binlerce değerindeki televizyon, elektronik eşya ve ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Dairede oturanların ihbarı üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliler yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu olayın şüphelisi oldukları belirlenen Eyüp A.(22) ve Eser A.(21) 13 Ekim günü kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Tutuklandılar Emniyette ifadeleri alınan şahısların çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aynı binadaki iki daireden on binlerce TL değerinde hırsızlık yapan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rahat tavırları pes dedirtti Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, son derece soğukkanlı oldukları görülen şüphelilerin çaldıkları televizyonu bir çarşafa sardıkları, gündüz vakti ellerini kollarını sallayarak bu şekilde sokakta yürüdükleri ve daha sonra televizyonla birlikte bir taksiye binip oradan ayrıldıkları görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı