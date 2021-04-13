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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti

Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti

Hırsızın işyerine girişi

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak Giyim Mağazası 

-Hırsızın kasadan para çalma anı
-Hırsızın işyerinden çıkışı
-İşyeri sahibi Sibel Uğur ile röportaj

( OSMANİYE -ÖZEL)- İş yerine giren hırsızın kasadan para çalması an be an güvenlik kamerasına yansıdı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde gündüz vakti bir işyerine giren hırsız, mağaza sahibinin işyerinin arka tarafında olmasını fırsat bilip kasadan para çaldı. Hırsızın kasadan para çalma anı ise işyeri güvenlik kamerasına takıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Cengiztopel Mahallesi Osmaniye yolu üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Sabah saatlerinde işyerini açan Sibel Uğur, iş yeri içerisinde düzenleme yaparken o esnada 55-60’lı yaşlarda bir adam mağazaya girerek direk kasaya yöneldi. İşyeri sahibinin o esnada mağazanın arka tarafında olmasını fırsat bilen hırsız sakin tavırlarla kasayı açarak kasada bulunan paraları alıp cebine koydu. Paraları aldıktan sonra yine sakin tavırlarla işyerinden ayrılan hırsızın para çalma anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kasadaki tüm parasının çalındığını söyleyen işyeri sahibi Sibel Uğur, "Bugün temizlik yaptıktan sonra temizlik malzemelerini işyerinin arka tarafına koyarken işyerime giren hırsız kasada ki tüm parayı almış. Beni çok zor durumda bıraktı. Yetkililerden rica ediyorum bu hırsız bir an önce bulunsun. Bende 3 çocuk bakıyorum. Zor durumdayım” dedi.

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