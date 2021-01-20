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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Güngören’de aracın kundaklandığı anlar kamerada

Güngören’de aracın kundaklandığı anlar kamerada

Kundaklama anı

Ticari Taksi Güzergah Güvenlik Kamerası Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Zanlı çıkış

( İSTANBUL )Kundakçıyı yakalamak için 45 güvenlik kamerası izlediler- Güngören’de araç kundaklayan kişiyi ekipler, 45 güvenlik kamerasını izleyerek buldu İSTANBUL

- Güngören’de husumetli olduğu kişinin aracını kundaklayan şahsa polis ekipleri, 45 güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek ulaştı. Zanlının aracı yaktığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay 4 Ocak’ta saat 21.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi aralarında husumet olduğu kişinin aracını kundakladı. Olayın ardından harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresi ile şüpheli şahsın kaçış güzergahında bulunan 45 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Ekipler, zanlının 30 yaşındaki E.A. isimli erkek şahıs olduğunu aracı ateşe verdikten sonra ticari taksi ile olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Zanlı, 19 Ocak saat 14.30 sıralarında Güngören Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E. A. “Yakmak Suretiyle Mala Zarar Verme” suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı, 20 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HK-
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