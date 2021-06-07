Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Güney Afrika’da kızgın fil arabayı parçaladı

- Güney Afrika’da kızgın fil arabayı parçaladı

Filin araca saldırması

Araç Kamerası Karya Kamera Akaryakıt Firması Saldırı 

-Şoforün korku dolu anları

( CAPE TOWN ) CAPE TOWN

- Güney Afrika’daki bir tabiat parkında vahşi fil, bir akaryakıt firmasına ait araca saldırıp kaputunu parçaladı. Güney Afrika’daki Hoedspruit kasabasında bir akaryakıt şirketine ait araç vahşi filin saldırısına uğradı. Şirket çalışanı Norman Nukeri bir müşterisinin kulübesine gittiği sırada tabiat parkında karşısına vahşi bir fil çıktı. Fili görünce aracını durduran Nukeri, bir süre filin uzaklaşmasını bekledi. Ancak kızgın fil aniden araca doğru koştu ve saldırmaya başladı.
Filin saldırısı sonucu aracın kaputu hurdaya döndü. Şoför öfkeli filin saldırısı sırasında sakinliğini korumaya çalışsa da korku dolu anları araç kamerasına kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement