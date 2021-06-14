Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Güneş gözlüğü ve terlik çalan hırsızlar kamerada

Güneş gözlüğü ve terlik çalan hırsızlar kamerada

Hırsızlık anına dair güvenlik kamerası görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

İslam Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 


- İzmir'in Bergama ilçesinde bir züccaciye dükkanına giren ve iş yerinden gözlük ile terlik çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlık şüphelilerinin polis tarafından arandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay 12 Haziran Cumartesi sabah saat 04.45 sıralarında ilçeye bağlı İslamsaray Mahallesi'nde bulunan bir züccaciye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yerine motosikletle gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın ve bir erkek, brandaları kaldırarak iş yerine girdi. İş yeri içerisinden yaklaşık 2 bin lira değerinde gözlük ve terlik çaldıkları öne sürülen iki şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerini açan dükkan sahibi Mehmet Aslan (23), bazı ürünlerin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen Aslan, iki kişinin iş yerine girdiklerini tespit ederken, durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yeri sahibi Aslan'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasında Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iş yeri önüne motosikletle gelen bir kadın ve bir erkek şüphelinin brandayı kaldırarak dükkana girdikleri ve daha sonra çıktıkları göründü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement