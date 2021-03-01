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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gündüz vakti telefoncuya silahlı saldırı

Gündüz vakti telefoncuya silahlı saldırı

Şahsın dükkana gelişinin güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Kaçış Saldırı 

-Dükkanı girişinin görüntüsü
-Dükkandan çıkışı ve kaçışından görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Olay yerinden görüntü

( MERSİN )- Mersin'de telefoncu dükkanı işleten bir kişi, tanıdığı iddia edilen bir şahsın silahlı saldırısı sonrası bacağından yaralandı- Güpegündüz gerçekleştirilen silahlı saldı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, saldırgan olaydan sonra kayıplara karıştı MERSİN

- Mersin'de telefoncu dükkanı işleten bir kişi, tanıdığı iddia edilen bir şahsın silahlı saldırısı sonrası bacağından yaralandı. Güpegündüz gerçekleştirilen silahlı saldı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, saldırgan olaydan sonra kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir kişi, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki telefoncu dükkanına hızla girerek, bir arkadaşı ile sohbet eden iş yeri sahibi E.A'yı önce tehdit etti, ardından bacağına tek el ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri kordon altına alınırken, bacağından yaralanan telefoncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparken, S.G. adlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı Öte yandan olay anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, elinde silahla hızla iş yerine gelen şüpheli, kısa bir süre dükkanda kaldıktan sonra ateş ederek kaçtı. Elinde tabanca ile iş yerinden çıkan zanlı, önce yürüyerek ardından ise koşarak bölgeden uzaklaştı. (KRY-
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