Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Güllaç ustalarının yoğun mesaisi

Güllaç ustalarının yoğun mesaisi

Güllacın yapımı aşamalarından detaylar

Ramazan Ayı Yoğun Mesai Keçi Sütü Keçi Irak 

-güllaç ustası ile röportaj
-genel detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti güllaç, iftar sonrası sofralarda yer almaya başlarken, güllaç ustaları siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcıyor. Süt ağırlıklı olmasıyla yemeğin ardından rahatlıkla tüketilebilen güllaca ilgi artarken, Gaziantepli ustalar da taleplere yetişmeye çalışıyor. Özellikle ramazan ayında Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan güllaç da sofralardaki yerini aldı. Gaziantepli güllaç ustaları, yufka, süt ve şeker üçlüsünden oluşan ve hafif olmasıyla iftar sonrası tüketilen bu tatlıyı müşterilerine yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı.
Ustalar, keçi sütü yufkaların ıslatılması, kat kat dizilmesi ve soğuk ortamda bekletilmesiyle yapılan, üzeri ağırlıklı olarak çekilmiş Antep fıstığı ve kokteyl kirazı ile süslenen tatlı talebine yetişmeye çalışıyor. “Ramazanda yoğun talep oluyor” Ramazanda Güllaca yoğun talep olduğunu söyleyen Güllaç ustası Cahit Çaynak, “Güllaç yapıyoruz sütlü tatlılar yapıyoruz. Ramazanda güllaca yoğun talep oluyor. Güllaç, yaprak yufkalar halinde kaynatılan ve ılık hale gelen keçi sütüyle işlem yapılır. Orta katına Antep fıstığı atıyoruz. En san dilimlendikten sonra kiraz bırakıyoruz. Yarım saat dinlendikten sonra servise hazır hale geliyor. Güllaç genelde Ramazan ayında tercih ediliyor. Güllaç soğuk yenilir. Onun için sıcak havalarda daha güzel oluyor. Şuan çok talep var” diye konuştu.
(LO-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement