Gözaltına alınan HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı Erzurum Adliyesi’ne getirildi

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- Erzurum’un HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü Yakup Uğun 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan HDP’li belediye başkanı ve şoförü Erzurum Adliyesi’ne getirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede dün sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun’u gözaltına aldı. 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan gözaltına alınan Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü Yakup Uğun, bugün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi’ne getirildi.

(ÖB-ÖB)



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