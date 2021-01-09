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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Göz göze geldiler, birbirlerinden kaçtılar...Hırsızlık şüphelisiyle, sokak köpeğinin birbirinden kaçtığı anlar kamerada

Göz göze geldiler, birbirlerinden kaçtılar...Hırsızlık şüphelisiyle, sokak köpeğinin birbirinden kaçtığı anlar kamerada

Hırsızlık şüphelisi işyerinin önüne gelmesi

Sokak Köpeği Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Kaçış 

-Köpekle göz göze gelmesi
-Birbirlerinden kaçması
-Şüphelinin kabloları toplaması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da bir iş yeri önünde yatan sokak köpeğinin kendisine saldıracağını zanneden hırsızlık şüphelisi, büyük korku yaşadı. Hırsızlık şüphelisi ile köpeğin birbirlerinden kaçışları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’ndeki bir işyerinin önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi bir kişi, işyerinin dışarıdaki kablolarını çalmak için çevreyi kolaçan etmeye başladı.
Bu sırada şüpheli, işyerinin önünde yatan sokak köpeğiyle göz göze geldi. Bir anda kaçmaya hareketlenen köpeğin kendisine saldıracağını zanneden şüpheli, geri adımlar atarak kaçmaya başladı.
Bir süre sonra birbirlerine zarar vermeyeceklerini anlayan ikilinin, tedirgin bakışmaları uzun süre sürdü. İşyerinin kablolarını toplayan hırsızlık şüphelisiyle köpeğin birbirlerinden kaçışları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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