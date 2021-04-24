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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Göçmenleri arayan polisler kendilerini kaçak kumar partisinin ortasında buldu

Göçmenleri arayan polisler kendilerini kaçak kumar partisinin ortasında buldu

Oyun kağıtları ve okey takımlarından görüntü

Güvenlik Kamerası Harekete Geç Zabıta Polis Baskını Polis Ekipleri 

-11 kişiden görüntü
-Güvenlik kamerasından görüntü
-Polislerin arama yapmasında görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ -ÖZEL)- Polis baskınına karşı güvenlik kamerası kurulan dairede kumar oynayan 11 kişiye 70 bin TL ceza yazıldı DENİZLİ

- Denizli’de yerleşen yabancı uyruklu göçmenlerin adres tespiti için bir adrese giden polis ekipleri, kendilerini kaçak kumar partisinin ortasında buldu. Kısıtlamaya rağmen polis baskınına karşı güvenlik kameralı önlem alınan dairede suçüstü yakalanan 11 kişiye toplam 70 bin TL ceza yazıldı. Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yerleşen yabancı uyruklu göçmenlerin adres tespiti için daha önceden listelenen bir apartman dairesine girdi. Çaldıkları daire kapısının, içeride yaşanan hareketliliğe rağmen açılmaması üzerine şüphelenen ekipler, harekete geçerek önlem aldı. Yoğun uğraşlar üzerine içeriye giren ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kaçak olarak kumar oynayan 11 kişiyi suçüstü yakaladı. Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerin de desteğe geldiği operasyon kapsamında dairede yapılan aramada, gizlenmiş halde okey ve iskambil kağıtları ortaya çıktı. Apartmanın giriş kapısına herhangi bir polis baskınına karşı kurulan güvenlik kamerası ise dikkatlerden kaçmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynayan 11 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten yaklaşık 70 bin TL ceza yazıldı. Kumarhaneye çevrilen daire ise zabıta ekiplerince mühürlendi. (FD-MB-
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