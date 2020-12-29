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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Girdikleri iş yerinin ışıklarını yakarak soydular

Girdikleri iş yerinin ışıklarını yakarak soydular

- İş yerinde meydana gelen hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüleri

( GAZİANTEP ) -- Hırsızların rahatlığı güvenlik kameralarına ise anbean yansıdı GAZİANTEP

Ne Var Ne Yok Hırsızlık Büro Amirliği Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 


- Gaziantep’te, sabaha karşı girdikleri işyerinin ışıklarını yakarak 50 bin liralık malzeme çalan hırsızlar önce iş yerinin güvenlik kamerasına sonra hırsızlık büro amirliği ekiplerine yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçesinde bulunan bir iş yerine sabah saatlerinde giren iki hırsız ilk önce iş yerinin ışıklarını yaktı daha sonra ne var ne yoksa alıp kayıplara karıştı. Olayda 50 bin lira değerinde malzeme çalındığı belirlendi. İhbar üzerine işyerine gelen polis ekipleri yaptığı titiz çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit ederek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (RY-SD-
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