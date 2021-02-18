Girdikleri evden ziynet eşyaları çalan hırsızlar kamerada

-Hırsızların gelişleri

-Apartmanda dolaşmaları

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Otomobil anahtarını da çalan hırsızlar, yoğun kar yağışı nedeniyle aracı çıkartamadı İSTANBUL



- Arnavutköy’de iki hırsız, girdikleri daireden altın, para ve değerli eşyaları çaldı. Ev sahibinin otomobilinin anahtarını da çalan hırsızlar, yoğun kar yağışı nedeniyle aracı sokaktan çıkaramadı. Arnavutköy Merkez Mahallesinde 2 hırsız, Pazartesi günü güpegündüz girdikleri bir apartman dairesinde gözüne kestirdikleri değerli eşyalarla birlikte ev sahibinin otomobilinin anahtarını da çaldı. Hırsızların amacı otomobili de çalarak kaçmaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle otomobili sokaktan çıkaramayacaklarını anlayan hırsızlar, daireden çaldıkları değerli eşyalarla kaçarak uzaklaştı. Hırsızların binaya giriş ve çıkışları ise, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



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