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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı

Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı

-Zanlının emniyetten çıkışı

Hırsızlar Yakalandı Adli Kontrol Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Kadın Hırsız 

--Arşiv

( BURSA )- Bursa'da gündüz vakti kredi kartı ile kapısını açıp girdikleri evden 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalan hırsızlar yakayı ele verdi BURSA

- Bursa'da, girdikleri evden toplam 200 bin lira değerinde dolar ve altın çalan 4 şüpheli kadından 2'si yakalandı. Şüphelilerden G.A. ev hapsine çarptırıldı, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 31 Mart günü merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karpuzcu Sokak'ta meydana geldi. 12 yıldır Bursa'da yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Hasan'ın evinin kapısını kredi kartıyla açarak içeri giren 3 kadın, 200 bin lira değerinde dolar ve altını çalarak kayıplara karıştı. Akşam işten çıkıp eve gelen Ahmet Hasan, soyulduklarını fark edip polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgedeki 55 güvenlik kamerasından görüntüleri inceledi. Görüntülerden, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakası belirlendi. B.T.'ye (37) ait olduğu tespit edilen otomobilin satışa çıkarıldığını öğrenen polis, müşteri gibi davranarak B.T. ile iletişime geçti. B.T. pazarlık için polislerle buluşunca gözaltına alındı. Emniyete götürülen B.T., hırsızlık olayını E.B., G.A. ve U.B. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bu sırada Ahmed Hasan ile iletişime geçen şüphelilerin avukatı, şikayetini geri çekmesi şartıyla 160 bin lirayı Hasan'a iade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırılırken, B.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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