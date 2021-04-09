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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Gingerde hakimiyetini kaybeden adamın ilginç anları kamerada

Gingerde hakimiyetini kaybeden adamın ilginç anları kamerada

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası 

-Çalışanın Ginger'a binmesi
-Duvara çarpması
-Geri geri gidip kapıya çarpması

( İSTANBUL )- Esenler'de çalıştığı iş yerinde eşya taşımakta kullanılan Ginger denilen araca binen şahıs, aracın hakimiyetini kaybedince ortaya komik görüntüler çıktı İSTANBUL

- Esenler'de iş yerinde eşya taşımakta kullanılan ginger denilen araca binen şahıs, hakimiyetini kaybedince ortaya komik görüntüler çıktı. Duvara çarpıp bir ileri bir geri giden aracın üzerinden kayan şahsın komik halleri kameraya böyle yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Esenler'de çalıştığı iş yerinde eşya taşımakta kullanılan Ginger isimli araca binen şahıs, içeride tur atarken aracın hakimiyetini kaybetti. Bu sırada önce düz giderken duvara çarpan çalışan, daha sonra da aracın geri geri gitmesiyle sürüklenerek kapıya çarptı. Kapıya çarpınca duran çalışanın yanına iş yerinde çalışan diğer arkadaşları koştu. Yaşanan bu ilginç ve komik anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasında Görüntülerde çalışan önce düz giderken bir anda hakimiyetini kaybediyor. Burada ilk olarak duvara çarpan çalışan daha sonra sürüklenerek geri geri giderek kapıya çarpıyor ve duruyor.
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