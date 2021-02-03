Geri manevra yaparken yaşlı kadına böyle çarptı

- Ambulanstan detay görüntü

- Ambulansın olay yerinden ayrılması

- Olayı gören vatandaşın anlatımı

- Neval KUTOGLU (1981)



( ZONGULDAK ) - Geri manevra yaparken yaşlı kadına çarptı- Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil 69 yaşındaki kadına çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaza öğlen saatlerinde Akarca Mahallesi İstikbal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Neval K. (40) idaresindeki 41 E 4673 otomobil geri manevra yaptığı sırada Kadıtarlası istikametine gitmekte olan ticari taksiden inen Meral Küçüktaş’a (69) çarptı. Otomobilin çarpması ile yere yığılan kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis karakoluna götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasında Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ticari taksiden inen kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada geri manevra yapan otomobilin çarptığı görülüyor. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. (VK-OA-



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