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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı.. Sevimli köpek her sabah bir ekmek alıyor

Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı.. Sevimli köpek her sabah bir ekmek alıyor

Güvenlik kamerası kaydı

Sokak Köpeği Market Köpek Kamera Güvenlik Kamerası 

-market çalışanının köpeği beslemesi
-Batuhan Erbaş'ın konuşması

( MALATYA ) - Sokak köpeği her sabah mahallenin marketinden bir ekmeği alıyor MALATYA

- Malatya’da her sabah marketini açan iş yeri sahibi fırından gelen ekmeklerin bir adet eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntüleri izleyen market sahibi, her gün mahalledeki bir köpeğin gelerek bir ekmeğini aldığını görünce gerçek ortaya çıktı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bir markete fırından bırakılan kasadan bir somun ekmeğin her gün eksik çıktığını fark eden Batuhan Erbaş, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda her sabah erken saatlerde mahalledeki bir sokak köpeğinin gelerek ekmek kasasından bir adet somun ekmeği alıp götürdüğünü fark edince gerçekte ortaya çıktı. Batuhan Erbaş, her sabah ekmeklerden bir eksik olunca fırıncı ile görüştüğünü ancak oradan sayının tam geldiğini öğrenince kamera kayıtlarını inceledi. Erbaş gerçeğin ortaya çıktığını söyleyerek, “Artık her gün bir ekmeğimiz köpeğimizin hakkı" diyerek sokak köpeğine ekmeği kendisinin verdiğini söyledi.


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