Gençlerin isteğini kırmayan belediye başkanı kartopu savaşında

-Başkan Yıldırım'ın alana gelişi

-Başkan Yıldırım'ın gençlerle kar topu savaşı

-Başkan Yıldırım'ın engelli gençle sohbeti

-Gençlere salep ikramı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden kendisini kar topu oynamaya davet eden gençleri kırmayarak Ümraniye Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrası Ümraniye Millet Bahçesi'nden bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Yıldırım'ın paylaşımı sonrası Ümraniyeli gençler belediye başkanını Millet Bahçesi'nde kar oynamaya davet etti. Gençlerin isteğini kırmayan Başkan Yıldırım, kendisini davet eden onlarca gençle Ümraniye Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Gençlerle birlikte kar topu oynayan Başkan Yıldırım'ın o anları renkli dakikalara sahne oldu. Ümraniye Belediyesi ekipleri kar topu savaşı sonrasında ise gençlere salep ikram etti. Öte yandan Başkan Yıldırım, etkinlik sonrası gençlerle sohbet edip, taleplerini dinledi. "Burası İsviçre değil, Ümraniye" Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Dört senedir İstanbul'a bu denli bir kar yağmadı. Çok şükür dün ve bugün Ümraniyemiz'de çok güzel bir kar var. Burası İsviçre değil Ümraniye. Buraya gelen genç kardeşlerimizle kar topu oynayarak, çocukluğumuza gittik. Tabi ki bu esnada maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kartopu oynadık. Biz gençleri seviyoruz. Bu etkinlik sayesinde de bir araya gelmiş olduk" diye konuştu.

"Karşılıklı olarak saatlerimizi ayarladık" Başkan Yıldırım ile kar topu oynamayan gelen gençlerden Miray Özçelik, "Başkanımız kar yağdığı zaman Ümraniye Millet Bahçesi'nin videosunu paylaştı. Bizlerde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için evlerimizdeydik. Başkanımızın paylaşımına, gençler olarak beraber kartopu oynama teklifini yorum olarak bıraktık. Başkanımızda bizi kırmadı. Karşılıklı olarak saatlerimizi ayarladık. Başkanımıza gençlik olarak çok teşekkür ediyoruz." dedi.





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