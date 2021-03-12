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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Güvenlik kamera görüntüsü

Acımasız Güvenlik Kamerası Alabalık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Çöpteki bıçaktan görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Anneden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ -ÖZEL)- Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgası kamerada DENİZLİ

- Denizli’de aralarında tartışma çıkan gençler birbirlerine ekmek bıçakları ve sopalarla saldırdı. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken gençlerden birinin annesinin olay yerinde fenalık geçirdi. Gençlerin kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir araçla gelen kalabalık genç grup ile bir genç arasında parkta tartışma meydana geldi. Daha sonra bıçak ve sopalar ile birbirlerine vuran gençlerden biri bacağına aldığı bıçak darbesiyle diğeri ise kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı halde olan Hüseyin T., ve Efecan G., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüseyin T.’nin çok kan kaybettiği ancak iki gencinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gençlerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda gençlerin bir araçla bölgeye geldiği öğrenildi. daha sonra parkta tartışarak başlanan kovalamaca ara sokakta sona erdi. Kalabalık grubun peşine takıldığı genci yakalayarak acımasızca vurduğu anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine gençlerin hepsi koşarak dağıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahısları arama çalışması başlatırken olaya karışan şahısların kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi. Çevrede arama çalışması yürüten ekipler, olay yerinin yakınlarında bulunan bir çöp kovasının içinde kanlı bir bıçak buldu. Oğlu Efecan G.’nin darp edildiğini öğrenen anne ise olay yerine geldi. fenalık geçiren kadını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-MÇ-Y)
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