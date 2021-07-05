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Gençlerin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlerin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı

Gençlerin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı

motosikletin aracın altına girdiği anın güvenlik kamerası görüntüsü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Denizli’nin Güney ilçesinde motosikletin otomobile çarpıp altına girmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Güney ilçesi merkezinde K.A. idaresindeki plakasız ve ışıksız olarak seyir halindeki motosiklet, H.A. idaresindeki 20 TE 233 plakalı otomobile kavşaktan ana yola çıktığı sırada çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet otomobilin altına girdi. Kazada yaşları 18’den küçük olan motosiklet sürücüsü K.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan Y.Y. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü H.A. ise kazayı yara almadan atlattı. Hastaneye kaldırılan iki gençten sürücü K.A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası motosiklet kullanılmaz hale gelirken otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı Öte yandan, seyir halindeki motosikletin otomobile çarparak altına girdiği an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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