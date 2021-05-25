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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Genci, darp etti telefonunu almaya çalıştı o anlar kamerada

Genci, darp etti telefonunu almaya çalıştı o anlar kamerada

-güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Avcılık Polis Ekipleri 

--olay yeri detay
--Baba Mehmet Koçoğlu röp

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir şahıs 17 yaşındaki genci darp etti o anlar üvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait dükkanı açmaya giden 17 yaşındaki Yakup Koçoğlu, bir şahıs tarafından darp edilerek, elinden telefonu alınmaya çalışıldı.O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Koçoğlu’nun olayı bildirmesi üzerine polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.İfadesi alınan şüphelinin engelli olması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest kaldığı adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.
Olayı anlatan Baba Mehmet Koçoğlu, “Olay saat 06.20’de meydana geliyor. Çocuk işe geliyor. Hiç tanımadığı bir insan tam yanından geçtiği esnada telefonunu istiyor, gasp etmeye çalışıyor. Hemen zaten akabinde çocuğu darp ediyor orada. Kamera orada hepsini göstermiyor. Bir de kamera dışında çocuğu darp ediyor. O esnada esnaftan kimse oradan yok. Yoldan geçen minibüsü görünce bırakıyor şahıs. Dün yakaladılar, serbest bıraktılar. Engelliymiş öyle diyorlar. Engelliyse devletin ruh hastanesi var, bu insandan sorumlu insanlar vardır” dedi.
(CK-HIV-
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