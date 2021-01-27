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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Genç kızın öldüğü kaza kamerada

Genç kızın öldüğü kaza kamerada

Genç kızın öldüğü kaza kamerada

Çarpma Anı İlk Müdahale Kız Arkadaş Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-Kaza anı ve metrelerce yükselen genç kız
-Kaza sonrası detaylar
-Genel morg detayları
-Gen kızın fotoğrafı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa´da yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Evine gitmekte olan Elif Bereket (18), yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız, yola savuruldu. Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybetti Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-
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