Genç kıza çarptı, taşa vurdum deyip yoluna devam etti... O anlar kamerada



- Afyonkarahisar’da yolda yürüyen 14 yaşındaki yayaya çarpan ve daha sonra yolunu devam eden sürücüyü çevredeki vatandaşlar aracın önüne geçerek durdurdu. Telefonla konuştuğu sırada genç kıza çarpan sürücü ilk ifadesinde söylediği 'taşa çarptım' sözleri ile akıllara durgunluk verdi. Kaza, geçtiğimiz 19 Şubat Cuma günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaya olarak akrabalarıyla yürüyen Fikriye G. (14), arkasından seyir halinde ilerleyen Hamdi Ö.’nün idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yere düşerek savruldu. Genç kıza çarpan araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeye çalıştığı esnada olayı gören çevredeki esnaflar aracın önünü keserek durdurdu. Telefonla konuşan araç sürücüsü Hamdi Ö., taşa çarptığını sandığını söyledi.



Genç kız olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın otomobile çarpma anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.



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