Gece yarısı belediye başkanının evine girip ağabeyi ve yengesine saldırdılar



- Zonguldak'ın Karaman beldesinde kimliği belirsiz üç kişi, Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyinin evine girdi. Evi dağıtan üç kişi ağabey Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün'e saldırdı. Vücutlarında kırıklar bulunan çift hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre olay sabah 04.00 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz üç kişi Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyi Hüsamettin Üstün'ün evine girdi. Evdeki eşyaları dağıtan üç şüpheli, iddialara göre Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün'e saldırdı. Çiftin darp edilmesinin ardından hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yakınlarına haber veren çift, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yengesi Yadigar Üstün'ün vücudunda kırıklar olduğunu anlatan AK Partili Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kimliği belirsiz üç kişi sabah 04:00 sıralarında ağabeyime ait eve girmiş. Ağabeyime ve yengeme saldırmışlar, darp etmişler. Şu anda yoğun bakım ünitesinin önünde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Yengemin vücudunda kırıklar mevcut. Ağabeyimin de beyin kanaması şüphesi var. Durumu yakından takip ediliyor. Kim olduklarını bilmiyoruz. Konuyu jandarma ekipleri takip ediyor." Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen soruşturma kapsamında olayın şüphelileri jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (OA

