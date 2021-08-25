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Gece kulübü önündeki cinayete 2 tutuklama
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gece kulübü önündeki cinayete 2 tutuklama

Gece kulübü önündeki cinayete 2 tutuklama

arşiv görüntüler

( İZMİR )- Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüştü, cinayet zanlısı vale ve yanında kavga eden zanlı tutuklandı İZMİR

Adli Kontrol Gece Kulübü Savcılık Sorgusu Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 


- İzmir'in Çeşme ilçesinde, darp edilen kadını kurtarmak isteyen Alpay Kalyon'un gece kulübü önünde bıçakla öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, soruşturma kapsamında 5 kişi serbest bırakıldı. Çeşme ilçesi Alaçatı'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada, bir kadının darp edildiğini gören ve müdahale eden Alpay Kalyon(33) eşinin gözleri önünde bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, dün Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Cinayet zanlısı vale ve yanında kavga eden zanlı tutuklandı Aralarında cinayet zanlısı vale Faruk B.'nin de bulunduğu 3 kişi ise sorgularının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. İşletme çalışanlarından H.N. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Faruk B. ve Maşallah T. mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Faruk B., kasten öldürme, kasten yaralama suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklanırken, kasten yaralama suçlamasıyla ile mahkemeye sevk edilen Maşallah T.'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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