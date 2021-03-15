Gaziosmanpaşa’daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

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( İSTANBUL - Patlama anı saniye saniye kaydedildi- Vatandaşlar kaçıştı, eşyalar çevreye dağıldı İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da 4 katlı bir apartmanda bulunan dairede meydana gelen patlama, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle dairede bulunan eşyaların çevreye saçıldığı ve vatandaşların kaçıştığı görülüyor. Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana gelmiş ve dairede bulunan Harun P. yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Patlamanın yaşadığı o anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, patlamanın yaşandığı dairedeki eşyaların çevreye dağılması ve vatandaşların kaçışma anı görülüyor. (İD-



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