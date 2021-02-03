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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da ayakkabı hırsızı kamerada

Gaziosmanpaşa’da ayakkabı hırsızı kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Ayakkabı Hırsızı Kamera Güvenlik Kamerası Osmanpaşa Hırsız 


- Gaziosmanpaşa’da bir apartmana giren şahıs kapı önlerinde bulunan ayakkabıları hızlıca poşete doldurup kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz cuma günü Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Zanlı, gece saatlerinde apartmana geldi. İddiaya göre, bütün dairelerin önüne bakarak beğendiği ayakkabıları poşete koyup çaldı, beğenmediklerini kenara bıraktı. O anlar saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Evlerinden çıkan vatandaşlar ayakkabılarının olmadığını görünce şok oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ayakkabıların çalındığı gören apartman sakinleri polise haber verdi. Zanlının, aldığı ayakkabılarla beraber apartman içinden rahat tavırlarla çıktığı görülürken, görüntüleri inceleyen polis, ayakkabı alan zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. (HZE- HK-
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