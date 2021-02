Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma Derneği'ne malzeme desteği

-Tatbikat görüntü

- Gaziosmanpaşa Belediyesi, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma Derneği’ne (GOPAK) malzeme desteği verdi. Malzemeleri teslim eden Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her mahallede bir yedek arama kurtarma ekibi olacak kadar gönüllerimizi bu farkındalık çalışmalarıyla donatmalıyız” dedi.

Afetlere hazırlık kapsamında çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, Elazığ ve İzmir depremlerindeki arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol alan Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma Derneği’ne (GOPAK) malzeme desteği verdi. Derneğin ihtiyaçları doğrultusunda; 1 adet sedye, 4 adet ilkyardım çantası, 300 adet maske, 2 adet kırıcı-delici matkap, 2 adet testere, 2 adet arama kurtarma kaskı, 20 adet eldiven ve 10 adet yangın söndürme tüpü, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından, GOPAK Başkanı Fikret Beşoğul'a teslim edildi. Programda konuşan Başkan Usta, her mahallede bir yedek arama kurtarma ekibinin olması gerektiğini, bu konuda gönüllülerin farkındalık çalışmalarıyla eğitileceğini ifade etti.

“Her mahallede bir yedek arama kurtarma ekibi olacak” Her vatandaşın arama kurtarma ekiplerinin bir parçası olması gerektiğini söyleyen Başkan Usta, “Arama kurtarma ekibimizin zaten sürekli kullandığı ve ihtiyaç duyduğu malzemeleri onlara verdiğimiz için değil, arama kurtarma yapısı içerisinde bu tür malzemelere ihtiyaç duyulduğunu her birimiz öğrenelim ve görelim diye farkındalık oluşturmak adına bu paylaşımı sizlerle yapıyoruz. İlk afet okulunun sizlerin desteğiyle eğitime başlamış olması, büyük bir sorumluluğunun farkında olduğumuz gerçeğini ortaya koymakta. Her mahallede bir yedek arama kurtarma ekibi olacak kadar gönüllerimizi bu farkındalık çalışmalarıyla donatmalıyız. Bize düşen görev bu. Size düşen görev ise hep beraber bu algıyı yaygınlaştırarak, her bir vatandaşımızın bu arama kurtarma ekiplerinin bir paydaşı olarak kendini, geleceğini ve büyüklerini kurtaracak bir operasyonu burada paylaşmasıdır” dedi.

“Eksik olan malzemelerimizi rica ettik” Elazığ depreminde malzemelerinin hasar gördüğünü belirten Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma Derneği Başkanı Fikret Beşoğul, “Elazığ dönüşü başkanımızdan rica ettik. Bazıları eskimişti, bazıları çalındı, orada kaldı, kırıldı, enkazın altında kaldı. Eksik olan malzemelerimizi rica ettik, sağ olsun belediye başkanımızda bize takdim etti” şekilde konuştu.

