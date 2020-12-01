Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
GAZİANTEP - Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Kaza yeri - Kaza yapan araçlardaki hasar - Araçların çekiciyle kaza yerinden kaldırılması Gaziantep 'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasındaGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.Suphi Erdinç (44) idaresindeki 02 AAR 024 plakalı otomobil, Yılmaz Sönmezateş'in (29) kullandığı 27 AGT 596 plakalı otomobille Biber Anıtı Kavşağı'nda çarpıştı.Kazada yaralanan sürücülerle araçtaki Sezen Bilgin (31) ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, Hatay istikametinden gelen otomobilin kavşakta çarpıştığı otomobili sürüklemesi, araçların birisinin yön tabelalarına çarparak durması, diğerinin ise yol kenarındaki reklam panosunu devirerek durması ve kaza sonrası çevredekilerin otomobildeki yaralının yardımına koşması yer alıyor.3 Yaralıİslahiyetrafik kazasıMuhabir Zekeriye ŞimşekRedaktör Yeter Erdine,Kerem Kocalar

Hastane Trafik Kazası Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı